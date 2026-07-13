Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бугульме началась реконструкция моста через Бугульминку на улице Сокольской

В Бугульме приступили к капитальной реконструкции моста через реку Бугульминку на улице Сокольской. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На время ремонта движение транспорта и пешеходов по мосту полностью закрыто.

Источник: пресс-служба Бугульминского района РТ

Подрядная организация уже начала демонтаж конструкций. До этого на прилегающей территории провели подготовительные работы: убрали аварийные деревья, обрезали зеленые насаждения и расчистили территорию.

Как сообщил руководитель исполнительного комитета Бугульмы Константин Круглов, в ходе реконструкции будет сохранен исторический каркас моста, при этом вся остальная инфраструктура станет современной. Проект предусматривает замену системы освещения, устройство нового асфальтобетонного покрытия, строительство тротуаров и благоустройство прилегающей территории.

Для автомобилистов на период ремонта организован объезд по улицам Казанской и Гончарова. Пешеходам рекомендовано пользоваться мостом на Сокольской горе с выходом на улицу Краснослободскую.

Завершить реконструкцию моста планируется в ноябре 2026 года.