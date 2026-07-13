В Бугульме началась реконструкция моста через Бугульминку на улице Сокольской

Подрядная организация уже начала демонтаж конструкций. До этого на прилегающей территории провели подготовительные работы: убрали аварийные деревья, обрезали зеленые насаждения и расчистили территорию.
Как сообщил руководитель исполнительного комитета Бугульмы Константин Круглов, в ходе реконструкции будет сохранен исторический каркас моста, при этом вся остальная инфраструктура станет современной. Проект предусматривает замену системы освещения, устройство нового асфальтобетонного покрытия, строительство тротуаров и благоустройство прилегающей территории.
Для автомобилистов на период ремонта организован объезд по улицам Казанской и Гончарова. Пешеходам рекомендовано пользоваться мостом на Сокольской горе с выходом на улицу Краснослободскую.
Завершить реконструкцию моста планируется в ноябре 2026 года.