Лукашенко назвал товар, на который у поляков заоблачные цены

Во время рабочей командировки в Шкловском районе белорусский лидер посетил реконструированный агросервис. На предприятии белорусскому лидеру сказали, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах. Лукашенко назвал это правильным и подчеркнул, что в Беларуси следует «настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим». А затем еще назвал товар, на который в Польше заоблачные цены.