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Лукашенко назвал товар, на который у поляков заоблачные цены

Лукашенко сказал, что продается в Польше по заоблачным ценам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал товар, на который в Польше заоблачные цены, передает БелТА.

Во время рабочей командировки в Шкловском районе белорусский лидер посетил реконструированный агросервис. На предприятии белорусскому лидеру сказали, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах. Лукашенко назвал это правильным и подчеркнул, что в Беларуси следует «настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим». А затем еще назвал товар, на который в Польше заоблачные цены.

— Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты. Не берут (данную продукцию в Беларуси. — Ред.). Ну, как хотите. Пеллеты надо здесь. Надо топить в Беларуси, — заявил лидер республики.

Вместе с этим Лукашенко еще обратил внимание на то, что в Беларуси огромное количество местного древесного сырья, которое следует эффективно переработать и использовать. Он добавил, что в Беларуси это умеют делать, а заводов для этого предостаточно.

— Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива — только как резерв, — заключил белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко сделал заявление о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь.

Тем временем в соседней с Беларусью России зарегистрировали первый случай тяжелой лихорадки Западного Нила.

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