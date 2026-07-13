В Польше назвали сумму, потраченную на вооружение из США

Цезарий Томчик также сказал, сколько ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot Польша передала Украине весной 2026 года. «От трех до девяти», — сообщил представитель военного ведомства в эфире радиостанции RMF FM. Он добавил, Варшава получила от США гарантии компенсации ракет в десятикратном размере в случае возникновения угрозы.