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В Польше назвали сумму, потраченную на вооружение из США

Варшава уже потратила весомую сумму на закупку военной техники из США. Цифру в эфире радио RMF FM озвучил заместитель главы Минобороны Польши Цезари Томчик.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, на данный момент объем вложений в американское оборудование и сопутствующую сервисную инфраструктуру достиг отметки примерно в $65 млрд.

При этом Томчик подчеркнул, что планы на перспективу гораздо масштабнее. «В ближайшие годы мы потратим около $150 миллиардов», — заявил замминистра.

Цезарий Томчик также сказал, сколько ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot Польша передала Украине весной 2026 года. «От трех до девяти», — сообщил представитель военного ведомства в эфире радиостанции RMF FM. Он добавил, Варшава получила от США гарантии компенсации ракет в десятикратном размере в случае возникновения угрозы.

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