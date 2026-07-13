В Польше назвали сумму, потраченную на вооружение из США

По его словам, на данный момент объем вложений в американское оборудование и сопутствующую сервисную инфраструктуру достиг отметки примерно в $65 млрд.
При этом Томчик подчеркнул, что планы на перспективу гораздо масштабнее. «В ближайшие годы мы потратим около $150 миллиардов», — заявил замминистра.
Цезарий Томчик также сказал, сколько ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot Польша передала Украине весной 2026 года. «От трех до девяти», — сообщил представитель военного ведомства в эфире радиостанции RMF FM. Он добавил, Варшава получила от США гарантии компенсации ракет в десятикратном размере в случае возникновения угрозы.