Стало известно, что подорожало в Новосибирске за июнь

При этом ОСАГО подешевел на 25%. Из продуктов сильно упали в цене яйца (-11,6%) и бананы (-8,6%). Помидоры потеряли 7,8%, а грибы — 6,5%. Из техники подешевели телевизоры (-0,7%) и холодильники (-0,5%). Поездки в Китай стали дешевле на 5,8%.