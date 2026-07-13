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Стало известно, что подорожало в Новосибирске за июнь

Новосибирскстат опубликовал данные об инфляции за июнь. Сводный индекс потребительских цен вырос на 0,7% по сравнению с маем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Сиб.фм

Среди продуктов антирекорд поставил репчатый лук. Его цена подскочила на 24% за месяц. Также ощутимо прибавили капуста (+18%), картофель (+12%) и огурцы (+11,8%). Из молочной продукции подорожали сгущёнка (+4,4%) и детское молоко (+3,1%). Среди мяса выделяются консервы для детского питания (+4%) и куриные окорочка (+3,5%). Твёрдые сыры прибавили 4,3%.

В непродовольственном сегменте лидируют жидкие моющие средства (+7,1%), детские кроссовки (+5,3%) и майки (+4,1%). Бензин вырос в среднем на 7%. АИ-92 подорожал на 7,2%, АИ-95 — на 7,1%.

Среди услуг больше всего подорожали поездки в Беларусь (+17,4%) и Турцию (+15,1%). Изготовление зубных протезов выросло в цене на 14,7%. Аренда авто прибавила 9,4%. Абонентская плата за сотовую связь увеличилась на 6%.

При этом ОСАГО подешевел на 25%. Из продуктов сильно упали в цене яйца (-11,6%) и бананы (-8,6%). Помидоры потеряли 7,8%, а грибы — 6,5%. Из техники подешевели телевизоры (-0,7%) и холодильники (-0,5%). Поездки в Китай стали дешевле на 5,8%.

С начала года цены в Новосибирской области выросли на 4,3%. Больше всего прибавили услуги (+7,3%). Непродовольственные товары подорожали на 4,3%. Продукты питания — на 2,3%.

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