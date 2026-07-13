В Крыму пока сохраняется напряженная ситуация с бензином

Напряжение по ситуации с бензином и дизелем пока сохраняется. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«К сожалению, гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет», — подчеркнул он.
Напомним, с конца мая 2026 года на полуострове существует напряженная ситуация с бензином. В Крыму и Севастополе сохраняется лимит заправки 20 литров на один автомобиль на крупных сетях АЗС. Заправка в канистры запрещена.
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