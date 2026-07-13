Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга доступности квартир

Для расчетов в исследовании использовали данные Росстата о средней стоимости квартиры площадью 60 квадратных метров. В мае 2026 года на нее волгоградцам нужно было накопить 5,4 миллиона рублей. Возможности накопления рассчитывали с учетом банковских депозитов и медианной зарплаты двоих работающих. На обязательные траты вычитали прожиточный минимум в регионе. Так что данные весьма относительные.