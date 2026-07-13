Минниханов и Густов запустили новый газопровод в Сабинском районе

В поездке также приняли участие глава района Раис Минниханов, генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров.
Первым пунктом программы стало село Большие Нырты, где открыли новый многофункциональный сельский Дом культуры и подключили его к газоснабжению.
Двухэтажное здание площадью 987 квадратных метров включает зрительный зал на 200 мест, библиотеку, спортивный зал с душевыми и раздевалками, помещения для настольного тенниса и бильярда, а также комнаты для тренеров и детских кружков.
Для газификации объекта построили около 160 метров газовых сетей, установили наружный газовый котел и прибор учета газа.
Рустам Минниханов отметил, что Дом культуры построен в рамках благотворительного проекта «Газпром межрегионгаз». По его словам, при создании объекта использованы современные решения, которые в дальнейшем планируется применять и при строительстве других сельских объектов.
Раис Татарстана подчеркнул, что новый Дом культуры станет центром культурной и спортивной жизни не только для жителей Больших Ныртов, но и соседних населенных пунктов. Он также отметил, что подключение здания к газу символизирует заботу о жителях села и создаст комфортные условия для творчества, общения, семейного отдыха и проведения мероприятий.
Сергей Густов заявил, что газификация сельских домов культуры позволяет обеспечить тепло и комфорт круглый год, способствует развитию досуга и помогает сохранять культурную жизнь населенных пунктов. По его словам, такая работа ведется как в Татарстане, так и в других регионах страны и будет продолжена.
Он также обратил внимание, что значительная часть оборудования, использованного при газификации, произведена предприятиями Татарстана.
Позже Рустам Минниханов и Сергей Густов приняли участие в запуске газопровода-закольцовки между газораспределительными станциями «Измя» и «Шемордан». Газопровод протяженностью 2,9 километра построили в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Татарстана на 2026−2030 годы. Объект ввели почти на год раньше запланированного срока.
Новый газопровод позволит равномернее распределить нагрузку между двумя газораспределительными станциями, повысить надежность газоснабжения действующих потребителей и создать возможность для подключения около 200 домовладений Сабинского района.
Раис Татарстана подчеркнул, что развитие современной инженерной инфраструктуры остается одним из ключевых условий устойчивого развития сельских территорий. По его словам, республика стремится обеспечить высокий уровень комфорта во всех населенных пунктах и высоко ценит сотрудничество с компаниями «Газпром» и «Газпром межрегионгаз».
Сергей Густов отметил, что Татарстан сохраняет самый высокий уровень газификации среди российских регионов. В связи с этим основное внимание новой пятилетней программы будет уделено увеличению объемов подачи газа существующим потребителям и подключению новых абонентов.
По его словам, в ближайшие годы планируется реконструировать два газопровода-отвода с газораспределительными станциями, модернизировать девять ГРС, завершить строительство еще одной закольцовки между станциями «Бишня» и «Ключи» в Зеленодольском районе, а также реализовать ряд других проектов.
Во время поездки гости посетили реабилитационный центр для детей с заболеваниями центральной нервной системы в селе Завод-Нырты. После этого они возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Ивану Башкирову, на котором также увековечены имена жителей села — участников Великой Отечественной войны.
Завершающим пунктом программы стала деревня Два Поля Арташ, где в рамках программы догазификации к газовым сетям подключили дом семьи Салахиевых.
На участке проложили наружный и внутренний газопроводы, установили газовую плиту, котел и прибор учета. Часть расходов семья покрыла благодаря региональным мерам социальной поддержки.
Рустам Минниханов назвал программу догазификации одной из самых значимых социальных инициатив в стране. Он отметил, что программа остается востребованной и будет продолжена.
По его словам, Татарстан реализует с «Газпромом» целый ряд крупных проектов, является одним из крупнейших потребителей природного газа с объемом около 19 млрд кубометров в год, а также поставляет промышленную продукцию компании.
Сергей Густов сообщил, что от жителей Татарстана поступило около 46,7 тыс. заявок на догазификацию. Из них 44,4 тыс. уже переведены в договоры, более 41 тыс. исполнены, а свыше 33,7 тыс. домовладений уже подключены к газу.
По его словам, программа реализуется Единым оператором газификации совместно с компанией «Газпром трансгаз Казань» и руководством республики.