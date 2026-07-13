Минниханов и Густов запустили новый газопровод в Сабинском районе

Сергей Густов заявил, что газификация сельских домов культуры позволяет обеспечить тепло и комфорт круглый год, способствует развитию досуга и помогает сохранять культурную жизнь населенных пунктов. По его словам, такая работа ведется как в Татарстане, так и в других регионах страны и будет продолжена.