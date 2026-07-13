Нижегородские власти озвучили новые правила заправки бензином в регионе

Нижегородские власти ответили на вопросы местных жителей о новых правилах заправки бензином в регионе.
С 9 июля волонтёры работают на 60 АЗС Нижнего Новгорода и ряде станций в Дзержинске: они информируют водителей о порядке отпуска топлива, помогают регулировать потоки машин и обновлять интерактивную карту (наличие горючего, очереди).
Волонтёры участвуют в перераспределении транспортных потоков и предупреждают автомобилистов, что при подъезде к колонке возможен отказ в обслуживании — это связано с правилами отпуска топлива по государственным номерам.
Также власти уточнили, что лимиты на топливо контролирует ПО АЗС — касса не пробьёт объём выше установленного. При повторном заезде в случае очереди водителю нужно снова встать в неё. Безопасность на станциях обеспечивают в том числе правоохранители.
Правовую основу мер составляет Указ Президента РФ от 19.10.2022 № 757: решения оперштаба обязательны для участников рынка и водителей. Разъяснения публикуют на сайте правительства региона и рассылают в СМИ.
От ограничений по госномерам освобождены транзитные авто и транспорт служб жизнеобеспечения (скорая, пожарные, коммунальная техника и др.). Вне очереди могут заправляться инвалиды I и II групп и те, кто перевозит детей‑инвалидов (на основании Указа Президента РФ от 02.10.1992 № 1157).
Авто по топливным картам и талонам (в т. ч. транспорт компаний и таксопарков) обслуживают по отдельным лимитам. Для частников, подрабатывающих в такси и платящих наличными или картой, действуют общие правила. Сейчас в системе — АЗС сетей «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Подключение других сетей рассмотрят позже.
Ранее за наличием бензина на АЗС Нижнего Новгорода начали следить сотрудники мэрии.