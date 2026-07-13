Нижегородские власти озвучили новые правила заправки бензином в регионе

Авто по топливным картам и талонам (в т. ч. транспорт компаний и таксопарков) обслуживают по отдельным лимитам. Для частников, подрабатывающих в такси и платящих наличными или картой, действуют общие правила. Сейчас в системе — АЗС сетей «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Подключение других сетей рассмотрят позже.