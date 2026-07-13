Бельский считает, что бензина в Петербурге всем хватает

«Я знаю, обсуждаются вопросы о том, чтобы вводить систему по номерам и QR-кодам. Это немного дисциплинирует. Не так, как раньше можно было в любой момент остановиться, заправиться. Теперь к этому нужно относиться немножко по-другому. Планировать, когда тебе нужно заправиться и на сколько тебе этого хватит. Да, это немножко напрягает, но это не катастрофическая ситуация», — добавил председатель городского парламента.