Срок сдачи четвертого моста в Новосибирске могут перенести на 2027 год

Сроки строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске могут перенести на декабрь 2027 года. Концессионер подал иск к областному Минтрансу с требованием продлить соглашение до 6 декабря 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы «ВИС».