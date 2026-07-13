Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срок сдачи четвертого моста в Новосибирске могут перенести на 2027 год

Концессионер подал с требованием продлить соглашение до 6 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Сроки строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске могут перенести на декабрь 2027 года. Концессионер подал иск к областному Минтрансу с требованием продлить соглашение до 6 декабря 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы «ВИС».

Причина иска — задержка передачи 2,8 миллиарда рублей федерального гранта. Минтранс России уже продлил срок строительства по госпрограмме до 31 декабря 2027 года, и все соглашения подписаны, однако региональное ведомство отказалось менять сроки в концессионном соглашении.

Арбитражный суд назначил предварительное заседание на 17 августа. В Минтрансе области заявили, что работы на объекте ведутся с нарушением сроков, а обращение в суд — право компании, строительство идет в условиях просрочки концессионных обязательств.