Получивший гражданство РФ экс-дизайнер BMW Леклерк усилит российский автопром

К слову, своего антагониста Mercedes-Benz смог выставить для соперничества только в 2015 году, речь про GLE Coupe, разумеется. Даже некогда популярный в России Ranult Arkana — по сути, подражание сегменту кросс-купе, который удачно возглавил баварский кроссовер. Важно оговориться: BMW X6 не был первым в мире кросс-купе. До него были были, например, Nissan Trail Runner и SsangYong Actyon, но они либо не попали в сегмент, либо, как корейская машина, получились неоднозначными по дизайну. А у машины Леклерка сразу же был взрывной потенциал по спросу, и он не прекращается до сих пор.