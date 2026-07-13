Для Крыма создают новую систему снабжения топливом

«Уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», — сказал президент, комментируя снабжение Крыма нефтепродуктами.
Глава государства заявил, что ситуация с нефтепродуктами в целом в России будет постепенно выправляться.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.