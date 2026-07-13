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Для Крыма создают новую систему снабжения топливом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!», который проходит в Национальном центре «Россия».

Источник: РИА "Новости"

«Уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», — сказал президент, комментируя снабжение Крыма нефтепродуктами.

Глава государства заявил, что ситуация с нефтепродуктами в целом в России будет постепенно выправляться.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

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