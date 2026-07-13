Фуры на отдельные площадки: в Новосибирской области меняют схему заправки

Решение приняли по итогам оперативного совещания регионального правительства. Поводом послужил опыт минувших выходных. На некоторых станциях не было бензина, но там начали отпускать дизельное топливо только для грузовиков. Это позволило заметно сократить очереди.
Губернатор поручил закрепить этот опыт. Очереди сокращаются за счёт того, что из них убирают грузовики. Также власти утвердили жёсткий график приоритетной заправки для социально значимых служб. Автомобили экстренных ведомств получают топливо в определённые часы. С 12:00 до 15:00 — на шести АЗС. С 3:00 до 5:00 — ещё на десяти станциях.
Для пассажирского транспорта утреннее окно обслуживания продлили до шести часов. По данным министерства транспорта, текущая система снабжения позволяет обеспечивать топливом транспорт агропромышленного комплекса и здравоохранения без простоев.