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Фуры на отдельные площадки: в Новосибирской области меняют схему заправки

В Новосибирской области вводят новую схему распределения топлива. Власти хотят так бороться с очередями на заправках. Губернатор Андрей Травников поручил организовать специализированные площадки для большегрузного транспорта. Это позволит вывести фуры из общих потоков.

Источник: Сиб.фм

Решение приняли по итогам оперативного совещания регионального правительства. Поводом послужил опыт минувших выходных. На некоторых станциях не было бензина, но там начали отпускать дизельное топливо только для грузовиков. Это позволило заметно сократить очереди.

Губернатор поручил закрепить этот опыт. Очереди сокращаются за счёт того, что из них убирают грузовики. Также власти утвердили жёсткий график приоритетной заправки для социально значимых служб. Автомобили экстренных ведомств получают топливо в определённые часы. С 12:00 до 15:00 — на шести АЗС. С 3:00 до 5:00 — ещё на десяти станциях.

Для пассажирского транспорта утреннее окно обслуживания продлили до шести часов. По данным министерства транспорта, текущая система снабжения позволяет обеспечивать топливом транспорт агропромышленного комплекса и здравоохранения без простоев.