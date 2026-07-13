Фуры на отдельные площадки: в Новосибирской области меняют схему заправки

Губернатор поручил закрепить этот опыт. Очереди сокращаются за счёт того, что из них убирают грузовики. Также власти утвердили жёсткий график приоритетной заправки для социально значимых служб. Автомобили экстренных ведомств получают топливо в определённые часы. С 12:00 до 15:00 — на шести АЗС. С 3:00 до 5:00 — ещё на десяти станциях.