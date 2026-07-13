Зараженные овощи из трех стран не допустили к ввозу в Нижегородской области

За первое полугодие 2026 года инспекторы Россельхознадзора пресекли ввоз нескольких зараженных партий овощей в Нижегородскую область. Так, были уничтожены 18,3 тонны картофеля из Азербайджана, зараженного бурой гнилью, и 20 тонн томатов из Узбекистана, в которых обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов. Еще 20 тонн пекинской капусты из Казахстана с западным цветочным трипсом направили на обеззараживание. Наличие всех карантинных объектов подтвердили лабораторные исследования, сообщили в пресс-службе ведомства.