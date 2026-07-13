Беспрозванных о топливном обеспечении региона: «Мы победили эту ситуацию»

В Калининградской области нормализовалась ситуация с обеспечением населения топливом. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время оперативного совещания в правительстве области.
«Регион столкнулся с непростой задачей, но мы совместно победили эту ситуацию сейчас. Но еще раз: расслабляться не стоит. Все необходимые поставки топлива идут в регион, немножко у нас там со штормом… Так сказать, на несколько дней повлияло, но, в принципе, сейчас все стабилизировалось. Необходимые запасы у нас произведены», — заявил Беспрозванных.
Министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов в свою очередь заметил, что во время кризиса основная нагрузка легла на сетевые компании. Он сообщил, что компании «Лукойл Северо-Западнефтепродукт» и «Тебойл» представлены 31 АЗС, у «Калининграднефтепродукт» (дочернее предприятеи «Сургутнефтегаз» 40 АЗС, а сеть «Балтнефть», которая является агентом компании «Газпромнефть», представлена 37 заправочными станциями.
«Во время перебоя с поставками компании “Лукойл”, “Тебойл” и “Сургут” осуществляли полностью розничную продажу. Компания “Балтнефть” розничную продажу топлива не осуществляла, а обеспечивала обязательства по государственным и муниципальным контрактам, так как она является основным держателем таковых контрактов, — пояснил Рольбинов. — И при этом основная нагрузка по розничному рынку легла на компании “Лукойл” и “Сургут”. В связи с этим стали образовываться очереди на заправках. С целью снижения очередей ажиотажного спроса при личном участии губернатора 4 июля нам удалось возобновить розничную продажу на автозаправочных станциях “Балтнефть” 92-го бензина и дизельного топлива».
В результате введенных мер, как уверяет Рольбинов, «очереди отчасти перераспределились».
«При этом у нас введены ограничения на отпуск топлива. В частности компании “Лукойл” и “Сургут” отпускают бензин в количестве 30 литров, дизельное топливо — 60, а “Балтнефть” отпускает бензин 92-й 30 литров, а дизельное топливо — 100 литров», — заключил министр.
Напомним, что в минувший понедельник министерство развития инфраструктуры Калининградской области сообщило, что маршруты доставки топлива формируются таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивать заправки с наибольшим спросом, а также с учетом их удаленности от нефтебазы. В ведомстве заявили, что бензовозы продолжают доставлять топливо по Калининграду и муниципалитетам, а очереди объяснили возросшей нагрузкой на крупные сети после того, как часть небольших АЗС временно прекратила отпуск топлива. Кроме того, в министерстве напомнили, что дополнительные объемы топлива для Калининградской области будут поставляться в приоритетном порядке, а график поставок на июль уже сформирован.