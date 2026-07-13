Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области продлили ограничения на продажу топлива

В понедельник, 13 июля 2026 года, в Самарской области продлены лимиты на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Решение принял штаб под председательством губернатора Вячеслава Федорищева для обеспечения бесперебойного снабжения топливом населения и оперативных служб. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.

Источник: Коммерсантъ

Ограничения будут действовать в тех же объемах, которые уже вводились ранее. Продажа в канистры запрещена. Отпуск топлива осуществляется исключительно в баки транспортных средств. В одни руки можно реализовать не более 40 л бензина или 100 л дизельного топлива (ДТ) для легковых автомобилей. Для грузового спецтранспорта лимит ДТ составляет 300 л. Также приняты меры, чтобы сельхозпроизводители не ощущали дефицит топлива.

«Министерство промышленности и торговли Самарской области осуществляет постоянный мониторинг ситуации и принимает исчерпывающие меры для ее стабилизации», — отметил министр.

По словам господина Гуркова, каждая АЗС обязана сохранять неснижаемый лимит для специальных служб или машин скорой помощи. Контролирующие органы пресекают попытки искусственного завышения цен и создания искусственного дефицита.