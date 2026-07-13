В Самарской области продлили ограничения на продажу топлива

Ограничения будут действовать в тех же объемах, которые уже вводились ранее. Продажа в канистры запрещена. Отпуск топлива осуществляется исключительно в баки транспортных средств. В одни руки можно реализовать не более 40 л бензина или 100 л дизельного топлива (ДТ) для легковых автомобилей. Для грузового спецтранспорта лимит ДТ составляет 300 л. Также приняты меры, чтобы сельхозпроизводители не ощущали дефицит топлива.