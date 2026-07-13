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Волгоградским семьям придется копить на квартиру 5,8 лет

Волгоградская область в федеральном рейтинге по доступности жилья оказалась всего на 65-м месте. Согласно.

Волгоградская область в федеральном рейтинге по доступности жилья оказалась всего на 65-м месте. Согласно исследованию, подготовленному РИА Рейтинг, семьям с одним ребенком в мае 2026 года понадобилось бы 5,8 лет для того, чтобы приобрести квартиру площадью 60 квадратных метров за 5,4 миллиона рублей. При этом в мае 2025 года на покупку собственного жилья можно было потратить меньше времени — 5,4 года.

В рейтинге лидируют Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Например, в Мурманске семьи могут накопить 2,3 миллиона рублей на квартиру всего за 2,1 года.

В замыкающую рейтинг десятку вошли регионы, где семьям с одним ребенком придется более девяти лет копить на собственное жилье, например, в Крыму и Севастополе это займет не менее 13,5 и 13,1 года соответственно.

Эксперты отмечают, что доступность жилья в большинстве регионов снизилась. Основной причиной стало падение процентных ставок по депозитам, хотя медианные заработные платы выросли во всех регионах. Но этого хватило только частично компенсировать рост цен на жилье.

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