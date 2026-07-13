Волгоградским семьям придется копить на квартиру 5,8 лет

Волгоградская область в федеральном рейтинге по доступности жилья оказалась всего на 65-м месте. Согласно исследованию, подготовленному РИА Рейтинг, семьям с одним ребенком в мае 2026 года понадобилось бы 5,8 лет для того, чтобы приобрести квартиру площадью 60 квадратных метров за 5,4 миллиона рублей. При этом в мае 2025 года на покупку собственного жилья можно было потратить меньше времени — 5,4 года.