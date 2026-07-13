Дорогу-дублер построят в Рыбацком из-за пробок на Шлиссельбургском

Микрорайон Рыбацкое активно застраивается новыми жилыми комплексами. Число машин там растет, а старые дороги не справляются с потоком. Сейчас в районе уже реконструируют Советский проспект. Новая Славянская улица станет дублером Советского и Шлиссельбургского проспектов и распределит транспорт между ними и набережной Невы.