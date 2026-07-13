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Дорогу-дублер построят в Рыбацком из-за пробок на Шлиссельбургском

Не менее загруженный Советский проспект находится на реконструкции.

Источник: Комсомольская правда

В Невском районе одобрили проект строительства продолжения Славянской улицы. Новая дорога разгрузит Советский и Шлиссельбургский проспекты, где сейчас скапливаются большие пробки.

— Участок длиной 700 метров пройдет от Гудиловской улицы до Рыбацкого моста. На нем сделают от двух до четырех полос для движения. Работы планируют завершить к 2028 году, — сообщили в Смольном.

Микрорайон Рыбацкое активно застраивается новыми жилыми комплексами. Число машин там растет, а старые дороги не справляются с потоком. Сейчас в районе уже реконструируют Советский проспект. Новая Славянская улица станет дублером Советского и Шлиссельбургского проспектов и распределит транспорт между ними и набережной Невы.

Проект входит в комплексное развитие транспортной инфраструктуры растущего микрорайона. Дорога улучшит выезд из Рыбацкого и сделает поездки удобнее для тысяч жителей.