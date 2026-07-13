Водителей на АЗС в Ростовской области будут информировать о наличии топлива

В Ростовской области АЗС обяжут организовать информирование водителей о наличии топлива и интервалах работы, чтобы автомобилисты могли избегать длительного ожидания. Такое решение принял губернатор Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания. Об этом он сообщил в своих соцсетях.