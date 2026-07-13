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Газ в Европе взлетел до $610 из-за эскалации на Ближнем Востоке

Стоимость газа на европейском рынке в понедельник 13 июля резко пошла вверх. Фьючерсные контракты с поставкой в августе на нидерландском хабе TTF в моменте подорожали на 4,54%, достигнув отметки €50,865 за мегаватт-час. В пересчёте на привычные единицы это составляет $610,5 за 1 тыс. кубометров при текущем курсе валют. Последний раз подобный уровень цен фиксировался ровно месяц назад — 11 июня.

Стоимость газа на европейском рынке в понедельник 13 июля резко пошла вверх. Фьючерсные контракты с поставкой в августе на нидерландском хабе TTF в моменте подорожали на 4,54%, достигнув отметки €50,865 за мегаватт-час. В пересчёте на привычные единицы это составляет $610,5 за 1 тыс. кубометров при текущем курсе валют. Последний раз подобный уровень цен фиксировался ровно месяц назад — 11 июня.

Главной причиной скачка, по оценке аналитиков журнала Trading Economics, стало обострение военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Американские военные нанесли новую серию ударов по иранским объектам, на что Корпус стражей исламской революции ответил атаками на американские цели в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Эскалация усилила обеспокоенность участников рынка по поводу бесперебойности поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив.

Ключевым фактором неопределённости стали диаметрально противоположные заявления сторон. Иран объявил пролив своей акваторией и заявил о его закрытии до особого распоряжения, тогда как США утверждают, что судоходство по-прежнему открыто. Это противоречие держит трейдеров в напряжении, поскольку любой затяжной конфликт или повреждение экспортной инфраструктуры в Персидском заливе могут серьёзно осложнить пополнение европейских хранилищ перед зимним сезоном.

Рынок продолжает внимательно следить за развитием событий, так как последствия для энергобезопасности континента могут оказаться значительными. В случае дальнейшего ухудшения ситуации или прямых ударов по газовым терминалам Европе будет сложнее подготовиться к пиковым нагрузкам в отопительный период.

Австралия впервые с 2017 года столкнулась с дефицитом внешней торговли товарами.

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