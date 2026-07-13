Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области вводят продажу топлива по номерам после усиления атак на АЗС

С 15 июля автозаправочные станции в Курской области будут продавать топливо с ограничениями, в соответствии с номерными знаками автомобилей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, мера обусловлена усилением атак беспилотников.

С 15 июля автозаправочные станции в Курской области будут продавать топливо с ограничениями, в соответствии с номерными знаками автомобилей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, мера обусловлена усилением атак беспилотников.

«Враг усилил варварские обстрелы автозаправочных станций, — заявил чиновник. — Противник целенаправленно старается наносить удары по местам массового скопления людей».

Поэтому, «чтобы максимально обезопасить наших граждан и снизить поток транспорта на АЗС», курский оперштаб ввел следующие ограничения:

по нечетным дням месяца будут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры — 1, 3, 5, 7, 9;

по четным дням — те, чей номер начинается с четных цифр 2, 4, 6, 8 и нуля.

Правила будут действовать вне зависимости от региона регистрации автомобиля. На спецтранспорт и машины оперативных служб ограничения не распространяются.

Помимо этого, на 22 АЗС в 100-километровой зоне от границы и нескольких крупных АЗС в Курске введут специальную схему движения транспорта: к одной колонке сможет подъезжать не более одной машины, остальные будут ждать на безопасном расстоянии.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше