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ОПЕК в третий раз подряд понизила прогноз роста спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам 2026 года еще на 190 тыс. баррелей в сутки, до 780 тыс. б/с. Это следует из ежемесячного отчета организации. Ухудшение прогноза стало третьим подряд.

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам 2026 года еще на 190 тыс. баррелей в сутки, до 780 тыс. б/с. Это следует из ежемесячного отчета организации. Ухудшение прогноза стало третьим подряд.

Сам спрос, по прогнозам ОПЕК, составит 105,94 млн б/с. В июньском отчете показатель составлял 106,13 млн б/с. На 2027 год прогноз роста спроса на нефть повышен до 1,9 млн б/с против 1,73 млн б/с месяцем ранее.

Оценка роста нефтедобычи странами вне ОПЕК+ по итогам года повышена на 10 тыс. б/с, до 0,64 млн б/с. Так, производство ожидается на уровне 54,84 млн б/с. На 2027 год прогноз роста сохранен. Рост нефтедобычи увеличится на 0,62 млн б/с, до 55,45 млн б/с, указано в отчете.

О ситуации на мировом рынке нефти — в материале «Ъ» «Нефти подлили спрос».

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