Финансист назвал актуальный диапазон для доллара на ближайшее время

Финансист Гузель Проценко считает, что в ближайшее время американская валюта будет торговаться в диапазоне от 74,50 до 80 рублей. Такой прогноз она дала, опираясь на текущую ситуацию на сырьевых рынках и геополитическую обстановку в беседе с RT.
Эксперт обратила внимание на восстановление нефтяных котировок. По ее наблюдениям, цена марки Brent вновь приблизилась к отметке 78,90 доллара за баррель. Причиной этому она назвала новые риски для прохода судов через Ормузский пролив.
Эксперт пояснила, что рынок вновь закладывает в цену возможные перебои с поставками углеводородов из этого региона. Данные опасения возникли на фоне обмена ударами между Соединенными Штатами и Ираном. Проценко добавила, что данная ситуация оказывает поддержку рублю, так как дорогая нефть традиционно укрепляет российскую национальную валюту.
В середине лета, по заключению финансиста, справедливым уровнем для доллара будет обозначенный коридор.
Тем временем некоторые участники рынка задаются вопросом, возможно ли ослабление рубля до 100 рублей за доллар. Экономист Таисия Вепренцева считает подобное развитие событий крайне маловероятным. Ее точку зрения приводит «Царьград».