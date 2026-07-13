Верховный суд запретил страховщикам заменять ремонт автомобиля денежной выплатой

Поводом для разбирательства стало ДТП, после которого владелец машины обратился к официальному дилеру. Страховая компания признала случай страховым и должна была организовать ремонт, однако более трёх месяцев согласовывала его стоимость, а затем отказалась от восстановления автомобиля и перечислила владельцу деньги.