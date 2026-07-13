В Курской области введут продажу бензина по четным и нечетным дням

Ранее схему продажи бензина в зависимости от номера автомобиля ввели и в других регионах России. С 9 июля ограничения начали действовать в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, с 10 июля — в Псковской, с 11 июля — в Липецкой. По подсчетам РБК, полные или частичные меры контроля продажи топлива затронули на сегодняшний день около 80 регионов России.