В Курской области введут продажу бензина по четным и нечетным дням

С 15 июля в Курской области по решению оперштаба вводится продажа топлива по четным и нечетным дням, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«По нечетным дням месяца в регионе смогут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры — 1,3,5,7,9. По четным дням, соответственно, те, чей номер с четных цифр — 2,4,6,8 и нуля», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что ограничения вводятся из-за участившихся обстрелов АЗС со стороны ВСУ. По его словам, за прошедшую неделю украинские силы нанесли пять ударов по заправкам, есть пострадавшие, среди которых — дети.
Правила будут действовать независимо от региона регистрации автомобиля. На специальный транспорт и машины оперативных служб ограничения не будут распространяться. При этом ограничения по отпуску топлива в канистры остаются без изменений.
«Несмотря на то, что оперштаб не вводил лимиты по литражу в бак, некоторые заправки его устанавливают — проговорил с нашими крупнейшими сетями, чтобы такое ограничение отменили, либо повысили лимит, как минимум, до 50 л на один автомобиль», — отметил Хинштейн.
Кроме того, определены 22 заправки в 100-километровой зоне от границы и ряд крупных АЗС Курска, где введут особую схему работы: к одной колонке сможет подъезжать не более одной машины, остальные будут ждать на безопасном расстоянии.
«При попытке автомобиля проникнуть на территорию АЗС сверх этой нормы, заправку всего транспорта остановят», — добавил глава региона.
Ранее схему продажи бензина в зависимости от номера автомобиля ввели и в других регионах России. С 9 июля ограничения начали действовать в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, с 10 июля — в Псковской, с 11 июля — в Липецкой. По подсчетам РБК, полные или частичные меры контроля продажи топлива затронули на сегодняшний день около 80 регионов России.
В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что на внутренний рынок поступает топливо из накопленных запасов, но они остаются почти на уровне аналогичного периода прошлого года — 1,7 млн т. 4 июля президент подписал закон об обеспечении топливом российского рынка. Позднее он называл проблемы с топливом временными.
10 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что на топливном рынке России наблюдается дефицит, так как «прилеты» по НПЗ приводят к их частичному выходу из строя.
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