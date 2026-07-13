ТАСС: аэропорт Абха закрыли до второй половины дня 14 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Аэропорт Абха в Саудовской Аравии будет закрыт до второй половины дня 14 июля. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.
«Аэропорт закрыт до 15:00 по всемирному времени (18:00 мск) вторника», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил причины закрытия, однако отметил, что один из самолетов, следовавших сюда из Порт-Судана, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, а борт из Дубая — приземлился на аэродроме в другом городе. Также ряд рейсов, запланированных в расписании к прибытию этим вечером в аэропорт Абха, значатся как отмененные. Источник заметил, что информация о закрытии аэропорта доведена до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства.
Ранее йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» сообщило о том, что нанесло удар баллистическими ракетами и беспилотниками по аэропорту Абха. Повстанцы утверждают, что атака стала ответом на удары ВВС Саудовской Аравии по аэропорту Саны, целью которых якобы было «закрытие его для гуманитарных рейсов».
При этом ранее Министерство обороны Йемена сообщило о нанесении удара по взлетно-посадочной полосе аэропорта Саны, чтобы предотвратить посадку иранского самолета. В ведомстве отметили, что хуситы запретили йеменской национальной авиации использовать аэропорт столицы, но при этом позволили иранскому борту «вторгнуться на территорию Йемена». Сформированное хуситами министерство иностранных дел расценило атаку как объявление войны и заявило об окончании этапа деэскалации. В свою очередь возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция проинформировала о перехвате баллистических ракет над югом королевства.