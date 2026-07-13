ТАСС: аэропорт Абха закрыли до второй половины дня 14 июля

«Аэропорт закрыт до 15:00 по всемирному времени (18:00 мск) вторника», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил причины закрытия, однако отметил, что один из самолетов, следовавших сюда из Порт-Судана, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, а борт из Дубая — приземлился на аэродроме в другом городе. Также ряд рейсов, запланированных в расписании к прибытию этим вечером в аэропорт Абха, значатся как отмененные. Источник заметил, что информация о закрытии аэропорта доведена до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства.