Эксперт Гращенков: в ЕС не готовы на санкции против РФ при угрозе холодильнику

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Исключение части ограничений на импорт российской рыбы из проекта 21-го пакета санкций ЕС показывает, что европейские государства готовы поддерживать санкционную политику до тех пор, пока она не начинает напрямую отражаться на ценах и повседневной жизни и подходить к холодильнику европейца. Такое мнение ТАСС выразил политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
«[Глава диппредставительства ЕС] Кая Каллас неожиданно сформулировала один из главных законов современной европейской политики: чем ближе санкции подходят к холодильнику обычного европейца, тем сложнее их принимать», — сказал он.
По словам политолога, проблема заключается не только в рыбе, а в том, что санкционная политика ЕС постепенно приближается к своему естественному пределу.
«Одно дело — запретить въезд очередному чиновнику или заморозить активы человека, которого большинство европейцев никогда не видело. Другое — вмешаться в реальные цепочки поставок, повысить цены и создать дефицит продукта, который люди покупают каждый день. В этот момент высокая геополитика заканчивается и начинается внутренняя политика», — отметил Гращенков.
Национальные правительства, по его мнению, в таких ситуациях вынуждены учитывать не только общеевропейскую солидарность, но и интересы переработчиков, ресторанного бизнеса, работников отрасли и собственных избирателей. «Рыба действительно стала геополитической — как ранее газ, нефть, удобрения и зерно. Любой массовый товар приобретает политическое значение, когда попытка отказаться от него начинает причинять больше неудобств самому инициатору санкций, чем их адресату», — считает эксперт.
«История с рыбой показывает, что единство ЕС сохраняется прежде всего там, где оно не требует слишком высокой бытовой цены. Как только эта цена становится ощутимой, даже самый жесткий санкционный пакет начинает распадаться на треску, минтай и национальные интересы», — заключил Гращенков.
Ранее Каллас заявила, что рыба «имеет геополитическое значение», признав отказ стран ЕС включить в проект 21-го пакета санкций против РФ предложенное Еврокомиссией эмбарго на импорт в ЕС рыбы и морепродуктов из России.