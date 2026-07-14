Эксперт Гращенков: в ЕС не готовы на санкции против РФ при угрозе холодильнику

Национальные правительства, по его мнению, в таких ситуациях вынуждены учитывать не только общеевропейскую солидарность, но и интересы переработчиков, ресторанного бизнеса, работников отрасли и собственных избирателей. «Рыба действительно стала геополитической — как ранее газ, нефть, удобрения и зерно. Любой массовый товар приобретает политическое значение, когда попытка отказаться от него начинает причинять больше неудобств самому инициатору санкций, чем их адресату», — считает эксперт.