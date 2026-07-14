Миронов призвал отменить большинство комиссий банков для граждан

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банки должны отменить большинство комиссий для физических лиц, в том числе за пополнение баланса телефона. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Надо отменять комиссии — тогда банки будут активнее бороться за клиентов, предлагать людям более выгодные условия», — сказал Миронов.
Он напомнил, что ранее фракция внесла законопроект об отмене так называемого банковского роуминга — большинства комиссий банков для физических лиц. По мнению депутата, нужно отменить комиссию за пополнение телефона, а также за снятие средств в банкоматах других банков.
«Как и на межбанковские переводы, хотя бы между близкими родственниками — такой законопроект отдельно мы также вносили», — заключил политик.