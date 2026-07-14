В Хабаровске началось строительство технопарка «Амур»

— Строительство ведется в рамках контрольных точек нацпроекта. Аналогичный парк планируем создать в Комсомольске-на-Амуре — в рамках авиационного кластера. Рассчитываем, что это позволит краю войти в десятку регионов по инвестклимату уже в ближайшие два года. Креативные индустрии, IT и высокие технологии — это сферы, где акцент делается не на дорогом оборудовании, а на людях и их идеях. Парк станет средой, где резиденты смогут обмениваться знаниями и опытом, создавать новые проекты. Именно такая атмосфера позволит сформировать партнерские связи и расти совместно с коллегами, — подчеркнул первый зампред правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.