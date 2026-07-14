В Хабаровске началось строительство технопарка «Амур»

В Хабаровске прошла торжественная церемония закладки капсулы для строительству первого в крае технопарка под названием «Амур». На встрече присутствовали первый зампред правительства региона Сергей Абрамов, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, создатели проекта и представители подрядной организации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Разрешение на строительство технопарка получили в сентябре 2025 года, а по итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России край получил субсидию на возведение объекта. Региону выделили 500 миллионов рублей.
— Строительство ведется в рамках контрольных точек нацпроекта. Аналогичный парк планируем создать в Комсомольске-на-Амуре — в рамках авиационного кластера. Рассчитываем, что это позволит краю войти в десятку регионов по инвестклимату уже в ближайшие два года. Креативные индустрии, IT и высокие технологии — это сферы, где акцент делается не на дорогом оборудовании, а на людях и их идеях. Парк станет средой, где резиденты смогут обмениваться знаниями и опытом, создавать новые проекты. Именно такая атмосфера позволит сформировать партнерские связи и расти совместно с коллегами, — подчеркнул первый зампред правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.
На территории парка планируют возвести комплекс технологической инфраструктуры, площадь которого превысит 7,2 тысячи квадратных метров. Как отметили в правительстве края, он позволит обеспечить полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов.
— Технопарк «Амур» — первый пример в стране, где технопарк совмещается с креативным кластером. Креативная экономика растет в четыре раза быстрее традиционных секторов. К 2030 году ее вклад в ВВП должен достичь 6%. Это не требует больших вложений в инфраструктуру и при этом дает высокую добавленную стоимость, — сказала Татьяна Илюшникова.
Как заявил учредитель технопарка «Амур» Андрей Извеков, уже подписано 13 предварительных соглашений с будущими резидентами, занятыми в самых разных направлениях: промышленный дизайн, информационное моделирование, креативные индустрии, искусственный интеллект и обработка данных.
— Первым резидентом, который изъявил желание зайти на территорию технопарка, стала компания «Мечталет», выпускающая мультфильмы. Ранее анимации в городе не было — теперь продукция студии вышла на телеэкраны 27 стран. Также есть архитектурные и дизайнерские организации, которые открывают филиалы по регионам, но головные офисы остаются в Хабаровске. Планируем выводить около 10 компаний в год с оборотом до миллиарда рублей каждая, — основатель технопарка Виталий Тен.
Ввод технопарка в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2028 года, на полгода раньше, чем планировалось изначально.