Rutube в первом полугодии 2026 года отразил более 230 DDos-атак

«По данным “ГПМ цифровые инновации”, оказывающей услуги по информационной безопасности для видеоплатформ и компаний “Газпром-медиа холдинга”, во втором квартале 2026 года было отражено 125 DDoS-атак, всего за период январь — июнь было отражено свыше 230 атак — это больше чем за январь — июнь 2025 года на 191% и больше чем за весь 2025 год», — говорится в сообщении.