Rutube в первом полугодии 2026 года отразил более 230 DDos-атак

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Видеоплатформа Rutube в период с января по июнь 2026 года отразила в три раза больше DDoS-атак, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба цифровых активов «Газпром-медиа холдинга».
«По данным “ГПМ цифровые инновации”, оказывающей услуги по информационной безопасности для видеоплатформ и компаний “Газпром-медиа холдинга”, во втором квартале 2026 года было отражено 125 DDoS-атак, всего за период январь — июнь было отражено свыше 230 атак — это больше чем за январь — июнь 2025 года на 191% и больше чем за весь 2025 год», — говорится в сообщении.
Всего с января по июнь 2026 года зафиксировано 434 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системы киберзащиты отразили 1,7 млн фишинговых атак, из которых более 20 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение, уточнили в пресс-службе.
«Мы отмечаем глобальный тренд на рост кибератак в медиаиндустрии. За первое полугодие 2026 года количество DDoS-атак на Rutube выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Мы регулярно пересматриваем подходы к защите и сохраняем надежность медиасервисов. Каждый день более 20 млн пользователей смотрят видео на Rutube. Поэтому кибербезопасность и цифровая устойчивость платформы входит в число наших стратегических приоритетов», — рассказал директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Алексей Жуков.