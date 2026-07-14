В Новосибирской области за полгода появилось 74 новых заведения общепита

По данным сервиса «Контур. Фокус», число организаций общественного питания в Новосибирской области выросло с 4 452 до 4 526. Это означает, что появилось 74 новых заведения, что составляет прирост в 1,66%. Такой показатель является одним из самых значительных в Сибирском федеральном округе. В целом по Сибири за первое полугодие 2026 года количество предприятий общественного питания увеличилось с 22 290 до 22 523. Это означает, что прибавилось 233 новых заведения. Рост коснулся как ресторанов, число которых увеличилось на 185, так и кафе, количество которых выросло на 46. Однако, несмотря на этот рост, общая ситуация в секторе вызывает вопросы. Согласно исследованию, в первом полугодии 2026 года количество регистраций новых предприятий в СФО сократилось на 6,66% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время число ликвидаций увеличилось на 8,49%. Таким образом, рост числа заведений общественного питания сопровождается снижением темпов их открытия и увеличением количества закрытий. Ранее мы рассказывали, что новосибирцы получат увеличенные накопительные пенсии с 1 августа. Татьяна Картавых.