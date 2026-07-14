Цена нефти Brent на ICE превысила $85 за баррель впервые с 15 июня

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель впервые с 15 июня 2026 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 03:16 мск, стоимость Brent повышалась на 2,04%, до $85,02 за баррель.
К 03:23 мск Brent торгуется на уровне $85,64 за баррель (+2,78%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года дорожает на 8,25% — до $80,42 за баррель.
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