Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена нефти Brent на ICE превысила $85 за баррель впервые с 15 июня

К 03:23 мск она достигла $85,64 за баррель.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель впервые с 15 июня 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 03:16 мск, стоимость Brent повышалась на 2,04%, до $85,02 за баррель.

К 03:23 мск Brent торгуется на уровне $85,64 за баррель (+2,78%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года дорожает на 8,25% — до $80,42 за баррель.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше