Комсомольский НПЗ начал отгрузку бензина на местные АЗС

Особенно ждут бензина в северных районах Хабаровского края. Главы муниципалитетов ежедневно сообщают о наличии топлива на заправках. Так глава Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка в своем канале сообщил сегодня утром о возможности заправить баки дизельным топливом на АЗС «Трансбункер» и на заправках ИП Марченко. Бензин реализует компания «Биксур». В Советско-Гаванский район следует дополнительный бензовоз.