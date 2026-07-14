Комсомольский НПЗ начал отгрузку бензина на местные АЗС

Нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре начал отгрузку топлива. Начало поставок бензина на автозаправочные станции Хабаровского края ожидают в конце недели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Обеспечение жителей и предприятий Хабаровского края топливом находится на особом контроле губернатора Дмитрия Демешина. Ранее сообщали о том, что плановый ремонт на Комсомольском НПЗ завершат на неделю раньше для стабилизации топливного рынка в регионе.
Особенно ждут бензина в северных районах Хабаровского края. Главы муниципалитетов ежедневно сообщают о наличии топлива на заправках. Так глава Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка в своем канале сообщил сегодня утром о возможности заправить баки дизельным топливом на АЗС «Трансбункер» и на заправках ИП Марченко. Бензин реализует компания «Биксур». В Советско-Гаванский район следует дополнительный бензовоз.
Дмитрий Чайка сообщал также долгожданную новость о начале отгрузки бензина с Комсомольского НПЗ. По прогнозам, к концу этой недели топливо поступит и на другие автозаправочные станции района.