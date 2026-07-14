В июле электропоезда восточного направления КрасЖД по вторникам и пятницам будут курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с ремонтными работами на участке Уяр — Громадская в период с 14 по 31 июля по вторникам и пятницам изменится расписание пригородных поездов восточного направления КрасЖД.
Дневные и вечерние электропоезда от Красноярска до Уяра и Иланской и обратно в эти дни будут выходить на маршруты раньше обычного времени. Отклонение от расписания составит от 43 до 52 минут.
Ряд электропоездов будут совершать рейсы позже. Среди них электрички Иланская — Бугач, Красноярск — Иланская, Иланская — Уяр — Иланская. Отклонение от расписания составит от 10 до 1 часа 14 минут.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.