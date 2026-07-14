S7 будет производить интерьерные элементы самолетов на БЭМЗ

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Группа S7 планирует производить интерьерные элементы гражданских самолетов на «Бердском электромеханическом заводе» (БЭМЗ) в Новосибирской области, сообщил ТАСС генеральный директор S7 Дмитрий Куделькин.
«Для БЭМЗ сейчас ключевое направление — это авиационные ремонты, запасные части, а в будущем планируется заняться производством интерьерных элементов воздушных судов и ремонтом отдельных агрегатов. Авиация — это сложные продукты, требующие серьезной сертификации. Я не буду говорить, что здесь какие-то колоссальные объемы в этой части, но тем не менее это поступательное развитие каждый год», — сказал он.
Куделькин также сообщил, что инвестиционная программа БЭМЗ, которая была утверждена на 2023−2025 годы, успешно выполнена, в 2026—2027 годы группа планирует вложить еще 2 млрд рублей в переоснащение и организацию производства на заводе.
S7 приобрела 82% БЭМЗ весной 2023 года для производства и испытаний авиационных деталей для гражданских самолетов. Тогда генеральный директор БЭМЗ Василий Юрченко сообщал ТАСС, что первые инвестиции в переоборудование составят 550 млн рублей, а в 2024 году Юрченко сообщил, что S7 инвестировала в модернизацию производства импортозамещающих компонентов для авиаотрасли в общей сложности 2 млрд рублей.
АО «Бердский электромеханический завод» — машиностроительное предприятие, работает с 1959 года. Приоритетными направлениями на заводе являются выпуск продукции для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.