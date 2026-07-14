S7 будет производить интерьерные элементы самолетов на БЭМЗ

«Для БЭМЗ сейчас ключевое направление — это авиационные ремонты, запасные части, а в будущем планируется заняться производством интерьерных элементов воздушных судов и ремонтом отдельных агрегатов. Авиация — это сложные продукты, требующие серьезной сертификации. Я не буду говорить, что здесь какие-то колоссальные объемы в этой части, но тем не менее это поступательное развитие каждый год», — сказал он.