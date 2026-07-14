В каких регионах России больше всего оформляют комбо-ипотеку, поделились в ВТБ

«Семьи заинтересованы в том, чтобы одновременно получить и льготную ставку, и просторное жилье. Комбо-ипотека даёт им эту возможность, позволяя получить более комфортный ежемесячный платёж, чем если бы вся сумма была получена по рыночным условиям. Это не просто финансовый продукт, а перспектива для семьи жить в том пространстве, которое ей действительно нужно, а не в том, которое “влезает” в лимит», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.