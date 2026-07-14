В Новосибирске на проспекте Димитрова продолжается замена тепломагистрали

В Новосибирске на проспекте Димитрова в круглосуточном режиме продолжаются работы по замене тепломагистрали. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.
Работы идут в две смены — бригады трудятся даже ночью, привлекли дополнительную спецтехнику. Как рассказал начальник участка Эльдар Насиров, сейчас демонтируют старые сети, подготавливают основание для новой трассы, а также трубы к укладке.
— Так как это центральная часть города, мы хотим постараться побыстрее закончить работы, поэтому задействовали дополнительную технику и людей. Понимаем, что создаются неудобства для водителей и пешеходов, и стараемся завершить всё в срок, — пояснил он.