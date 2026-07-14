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Для омских предпринимателей открывают горячую линию по налогам

Акция полезна предпринимателям, которые самостоятельно составляют отчетность и хотят улучшить навыки.

Источник: Freepik

Центр поддержки предпринимательства Омской области запускает горячую линию по консультациям в налоговой и бухгалтерской отчетности.

14 июля с 10:00 до 13:00 предприниматели могут позвонить по телефону и узнать о порядке, формах и сроках представления отчетности за второй квартал этого года с учетом изменений в законодательстве.

Мероприятие полезно тем, кто самостоятельно составляет отчетность. Как напомнили в департаменте городской экономической политики мэрии, с апреля введены дополнительные ежеквартальные отчеты по отраслям, отражающие сведения о численности и оплате труда, пересмотрены сроки сдачи формы ЕФС-1, также произошли изменения в расчетах с сотрудниками.

Консультации доступны по телефонам: 729−723, 8−900−670−00−89.

Ранее мы писали, что омские налогоплательщики перечислили в федеральный бюджет 33,5 млрд рублей за первое полугодие 2026 года. Поступления выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.