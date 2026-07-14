Для омских предпринимателей открывают горячую линию по налогам

Центр поддержки предпринимательства Омской области запускает горячую линию по консультациям в налоговой и бухгалтерской отчетности.
14 июля с 10:00 до 13:00 предприниматели могут позвонить по телефону и узнать о порядке, формах и сроках представления отчетности за второй квартал этого года с учетом изменений в законодательстве.
Мероприятие полезно тем, кто самостоятельно составляет отчетность. Как напомнили в департаменте городской экономической политики мэрии, с апреля введены дополнительные ежеквартальные отчеты по отраслям, отражающие сведения о численности и оплате труда, пересмотрены сроки сдачи формы ЕФС-1, также произошли изменения в расчетах с сотрудниками.
Консультации доступны по телефонам: 729−723, 8−900−670−00−89.
Ранее мы писали, что омские налогоплательщики перечислили в федеральный бюджет 33,5 млрд рублей за первое полугодие 2026 года. Поступления выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.