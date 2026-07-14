В Иркутске с 25 июля подорожает проезд ещё на четырёх маршрутах

IrkutskMedia, 14 июля. Ещё четыре перевозчика заявили о повышении цен на проезд в Иркутске. С 25 июля изменится стоимость поездок на муниципальных автобусных маршрутах № 13, № 23, № 32 и № 37. Об этом сообщили перевозчики, обслуживающие эти направления, передает мэрия города.
С 25 июля проезд на маршрутах № 13 и № 37 будет стоить 45 рублей, на маршруте № 23 — 65 рублей, а на маршруте № 32 — 60 рублей до 20:00 и 65 рублей после 20:00.
В администрации областного центра напомнили, что коммерческие перевозчики в соответствии с действующим законодательством вправе самостоятельно принимать решение об изменении стоимости проезда, предварительно уведомив об этом мэрию города.
Ранее частные перевозчики уже уведомляли власти о поэтапном росте цен на некоторых муниципальных маршрутах. Новые тарифы начали вводить с 14 июля, и на ряде направлений стоимость проезда уже достигла 65 рублей.