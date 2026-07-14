В Иркутске с 25 июля подорожает проезд ещё на четырёх маршрутах

IrkutskMedia, 14 июля. Ещё четыре перевозчика заявили о повышении цен на проезд в Иркутске. С 25 июля изменится стоимость поездок на муниципальных автобусных маршрутах № 13, № 23, № 32 и № 37. Об этом сообщили перевозчики, обслуживающие эти направления, передает мэрия города.