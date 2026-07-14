Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске с 25 июля подорожает проезд ещё на четырёх маршрутах

Коммерческие перевозчики сообщили о повышении цен.

Источник: Аргументы и факты

IrkutskMedia, 14 июля. Ещё четыре перевозчика заявили о повышении цен на проезд в Иркутске. С 25 июля изменится стоимость поездок на муниципальных автобусных маршрутах № 13, № 23, № 32 и № 37. Об этом сообщили перевозчики, обслуживающие эти направления, передает мэрия города.

С 25 июля проезд на маршрутах № 13 и № 37 будет стоить 45 рублей, на маршруте № 23 — 65 рублей, а на маршруте № 32 — 60 рублей до 20:00 и 65 рублей после 20:00.

В администрации областного центра напомнили, что коммерческие перевозчики в соответствии с действующим законодательством вправе самостоятельно принимать решение об изменении стоимости проезда, предварительно уведомив об этом мэрию города.

Ранее частные перевозчики уже уведомляли власти о поэтапном росте цен на некоторых муниципальных маршрутах. Новые тарифы начали вводить с 14 июля, и на ряде направлений стоимость проезда уже достигла 65 рублей.