В Татарском районе ремонтируют дорогу между Казаткулем и Константиновкой

В Татарском районе Новосибирской области продолжается ремонт дороги, соединяющей сёла Казаткуль и Константиновка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства транспорта.
Пятикилометровый участок трассы «19 км а/д “К-01” — Николаевка» приводят в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас дорожники восстанавливают водоотвод, исправляют профиль земляного полотна и укладывают новое щебёночно-песчаное покрытие. Затем здесь установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики.
Завершить все работы планируют до 10 сентября 2026 года.