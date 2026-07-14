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В Татарском районе ремонтируют дорогу между Казаткулем и Константиновкой

Работы завершат к сентябрю 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Татарском районе Новосибирской области продолжается ремонт дороги, соединяющей сёла Казаткуль и Константиновка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

Пятикилометровый участок трассы «19 км а/д “К-01” — Николаевка» приводят в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас дорожники восстанавливают водоотвод, исправляют профиль земляного полотна и укладывают новое щебёночно-песчаное покрытие. Затем здесь установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

Завершить все работы планируют до 10 сентября 2026 года.