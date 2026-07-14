77% опрошенных россиян оплачивают ЖКХ, налоги и штрафы онлайн

«Продуктовый подход в финтехе больше не может строиться вокруг простого перевода офлайн-услуг в онлайн. Клиентский путь должен быть спроектирован как отказоустойчивая система, где прозрачная защита встроена непосредственно в архитектуру платформы. Безопасность клиента должна работать незаметно: многоуровневая верификация, антифрод-мониторинг и защищенные каналы связи интегрированы в каждый шаг пути. Наша задача как маркетплейса — взять на себя всю технологическую сложность, оставив пользователю только удобный интерфейс и уверенность в том, что оформление финансового продукта состоится, а любая ошибка будет исправлена в один клик», — рассказала директор по правовым вопросам и комплаенс «Сравни» Юлия Суворова.