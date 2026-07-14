Первую в этом году партию приморской черемши отправили в Китай

«9 июля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора оформлена первая с начала 2026 года партия соленой черемши весом более 24 т из Приморья для отправки в Китай. “Медвежий лук”, как еще называют это растение, был произведен предприятием из Владивостока», — говорится в сообщении.