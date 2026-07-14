Первую в этом году партию приморской черемши отправили в Китай

Из Приморья в Китай отправили первую в 2026 году экспортную партию соленой черемши. Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, за рубеж направили более 24 тонн продукции.
«9 июля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора оформлена первая с начала 2026 года партия соленой черемши весом более 24 т из Приморья для отправки в Китай. “Медвежий лук”, как еще называют это растение, был произведен предприятием из Владивостока», — говорится в сообщении.
Черемшу, произведенную предприятием из Владивостока, проверили специалисты Уссурийского фитосанитарного контрольного поста. После подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности на груз оформили фитосанитарный сертификат. Исследования провели в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».
Партию «медвежьего лука» доставили в Китай автомобильным транспортом.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в КНР экспортировали 17,5 тонны сушеной черемши, а всего за 2025 год из Приморья было отправлено три партии этой продукции общим весом 60 тонн.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что за пять месяцев 2026 года экспорт мясной продукции из Приморского края увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.