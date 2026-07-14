Среднюю стоимость квартиры в Иркутской области оценили в 6 млн рублей

За последний год доступность недвижимости в области несколько снизилась. По итогам мая 2025 года необходимый срок накопления составлял ровно 4 года. Тем не менее, показатель Приангарья оказался лучше общероссийского — в среднем по стране семье с ребенком требуется 4,6 года, а стоимость аналогичного жилья достигает 7,6 миллиона рублей. В Сибирском федеральном округе Иркутская область расположилась на третьей строчке, уступив лишь Красноярскому краю и Кемеровской области. Лидерами по доступности жилья в России стали Мурманская область и ХМАО (2,1 года), а замыкают рейтинг регионы Крыма, где срок накопления превышает 13,5 лет.