«Выберу.ру»: спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%

На втором месте оказались депозиты на шесть месяцев (25%), на третьем — на один год (22%). Долгосрочные депозиты от одного до трех лет выбрали 7%. Еще 6% пользователей выбрали вклады до востребования. Вклады на два и четыре месяца составили 5% и 4% соответственно, на один месяц — 3%, а на остальные сроки пришлось менее 2%.