«Выберу.ру»: спрос на оформление вкладов во втором квартале снизился на 29%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россияне за апрель-июнь 2026 года оформили на 29% меньше заявок на открытие депозитов относительно первого квартала этого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса «Выберу.ру».
По данным исследования, в апреле спрос практически сохранился на уровне 2025 года (+0,5%), а в мае количество оформленных вкладов сократилось на 17% по сравнению с апрелем, в июне — еще на 22%. Так, май оказался слабее аналогичного месяца прошлого года на 53%, а июнь — на 57%.
По данным «Выберу.ру», охлаждение спроса совпало с постепенным снижением доходности депозитов. Если в январе средняя ставка по трехмесячным вкладам составляла 15,1% годовых, по полугодовым — 14,3%, а по годовым — 13,2%, то в июне ставки снизились до 13,3% на три месяца, 12,9% на шесть месяцев и 12,3% на год.
При этом несмотря на снижение спроса предпочтения вкладчиков по срокам размещения средств практически не изменились. Самыми востребованными во втором квартале стали вклады на три месяца — на них пришлось 28% всех оформлений на маркетплейсе «Выберу.ру».
На втором месте оказались депозиты на шесть месяцев (25%), на третьем — на один год (22%). Долгосрочные депозиты от одного до трех лет выбрали 7%. Еще 6% пользователей выбрали вклады до востребования. Вклады на два и четыре месяца составили 5% и 4% соответственно, на один месяц — 3%, а на остальные сроки пришлось менее 2%.