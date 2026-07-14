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«Туту»: спрос россиян на полеты в Израиль летом вырос на 25%

Средняя стоимость перелета при этом увеличилась до около 60 тыс. рублей.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на полеты в Израиль летом 2026 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», с которым ознакомился ТАСС.

«Несмотря на значительное падение зимой и весной, текущий объем заказов билетов в Израиль на 25% выше, чем летом 2025 года», — рассказали в компании.

По данным сервиса, спрос на авиабилеты в Израиль растет от месяца к месяцу: в мае количество заказов увеличилось на 14%, а в июне — еще на 19%. Средняя стоимость перелета при этом также выросла на 11% в июне — до около 60 тыс. рублей. «Рост спроса на фоне дорожающих билетов говорит о восстановлении спроса и об устойчивом интересе к направлению», — пояснили в компании.

На маршрутах в ОАЭ динамика внутри сезона противоположная: количество заказов с вылетом в мае снизилось на 16%, в июне — еще на 21%. Средняя стоимость заказа в июне опустилась на 20%: с приходом жары туристический поток в Эмираты традиционно снижается, а вслед за ним и цены.

Аналогичная картина наблюдалась и годом ранее, при этом за год направление показало рост на 17%, несмотря на рост средних цен на 9%, до около 90 тыс. рублей. Таким образом, к лету 2026 года оба направления восстановили спрос и показывают обычную сезонную динамику, подчеркнули эксперты.

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