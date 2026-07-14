«Туту»: спрос россиян на полеты в Израиль летом вырос на 25%

По данным сервиса, спрос на авиабилеты в Израиль растет от месяца к месяцу: в мае количество заказов увеличилось на 14%, а в июне — еще на 19%. Средняя стоимость перелета при этом также выросла на 11% в июне — до около 60 тыс. рублей. «Рост спроса на фоне дорожающих билетов говорит о восстановлении спроса и об устойчивом интересе к направлению», — пояснили в компании.