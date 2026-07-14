Студенческая жизнь — в сердце современной энергетики: СГК и Аэрокосмический колледж объединили усилия в подготовке высокопрофессиональных специалистов для отрасли

Генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский: «Студентом я пришел на практику на Красноярскую ТЭЦ-2, где впоследствии отработал 27 лет, пройдя путь от обходчика до директора станции. Именно в ходе производственной практики я почувствовал реальный масштаб энергетического предприятия, ценность командной работы и всю меру ответственности специалиста-энергетика. Сфера энергетики сегодня — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Наши предприятия активно ведут экологическую модернизацию, обновляют генерирующее оборудование, идёт ввод новых узлов и агрегатов. Убеждён, что практика на наших предприятиях позволяет молодым специалистам максимально оперативно адаптироваться к работе по специальности на производстве и в полной мере раскрыть свой потенциал в профессии».