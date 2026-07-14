Студенческая жизнь — в сердце современной энергетики: СГК и Аэрокосмический колледж объединили усилия в подготовке высокопрофессиональных специалистов для отрасли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания поможет студентам Аэрокосмического колледжа Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева освоить профессию, на практике знакомя с работой современного энергетического комплекса.
Компания и учебное заведение в рамках проекта «Профессионалитет для всех» вошли в состав кластера «Автоматизация производства», который объединяет крупнейшие предприятия реального сектора экономики, науки и образования. Сегодня в него входят также Университет Решетнёва, СУЭК-Красноярск, металлургические и машиностроительные компании Красноярского края.
В рамках работы кластера все студенты пройдут производственную практику непосредственно на промышленных предприятиях, а не менее 85% выпускников получат возможность трудоустройства в компаниях по полученной специальности. Студентам специальностей «Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования», «Специальные машины и устройства», «Мехатроника и роботехника», «Технология машиностроения» сотрудничество СГК и Аэрокосмического колледжа позволит глубоко погрузиться в технологические процессы предприятий энергетики, на практике получить навыки и умения эксплуатации и ремонта оборудования, освоить передовые инженерно-технические решения.
Ректор СибГУ им. М. Ф. Решетнёва Эдхам Акбулатов: «Кластер призван определённым образом видоизменить философию образовательного процесса. Практико-ориентированная подготовка — это ключевое направление, необходимое для повышения квалификации специалистов. Без интеграции с деятельностью индустриальных партнёров это практически невозможно. Мы благодарны компаниям, которые поддержали инициативу создания кластера».
Отметим, СГК с 2022 года участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Совместно с органами власти Компания развивает материальную базу учебных заведений Красноярского края. Специалисты СГК активно участвуют в формировании учебных планов, обеспечивая тем самым связь теоретических знаний и практических навыков и умений. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» СГК и Фонд Мельниченко совместно с Министерством образования края запустили учебный кластер топливно-энергетического комплекса на базе Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики, Назаровского энергостроительного техникума и Минусинского сельскохозяйственного колледжа. Совместно с Фондом и СУЭК-Красноярск в Красноярском крае реализуются образовательно-профориентационные проекты для школьников и студентов «Профклассы. ФМ», «Профкоманды. ФМ», формирующие интерес к инженерным и рабочим специальностям.
Генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский: «Студентом я пришел на практику на Красноярскую ТЭЦ-2, где впоследствии отработал 27 лет, пройдя путь от обходчика до директора станции. Именно в ходе производственной практики я почувствовал реальный масштаб энергетического предприятия, ценность командной работы и всю меру ответственности специалиста-энергетика. Сфера энергетики сегодня — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Наши предприятия активно ведут экологическую модернизацию, обновляют генерирующее оборудование, идёт ввод новых узлов и агрегатов. Убеждён, что практика на наших предприятиях позволяет молодым специалистам максимально оперативно адаптироваться к работе по специальности на производстве и в полной мере раскрыть свой потенциал в профессии».
Напомним, в начале года СГК и Фонд Мельниченко открыли в Аэрокосмическом техникуме техническую лабораторию электрического и электромеханического оборудования, которая стала центром притяжения студентов, помогая будущим энергетикам погружаться в сложные производственные процессы.