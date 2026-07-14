Поддерживаемый Москвой экспорт кондитерских изделий в Сербию вырос на 94%

Общий объем поддержанного МЭЦ экспорта кондитерской продукции за первое полугодие 2026 года составил 2,2 млрд руб., что на 49,4% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом количество контрактов, заключенных столичными кондитерскими компаниями по результатам оказания мер поддержки МЭЦ, снизилось — за первое полугодие текущего года было заключено 24 таких контракта, в то время как за аналогичный период прошлого года — 58. Уменьшилось и количество поддержанных МЭЦ компаний — 8 против 18 годом ранее.