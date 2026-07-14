Поддерживаемый Москвой экспорт кондитерских изделий в Сербию вырос на 94%

За два года объем поддержанного экспорта (ОПЭ) изделий московских кондитеров в Сербию вырос на 94,3%, сообщили РБК в Московском экспортном центре.
Согласно данным ведомства, за первые шесть месяцев текущего года поставки продукции столичного кондитерского производства в Сербию в денежном выражении составили 185,2 млн руб., из них 177,5 млн руб. приходятся на изделия из шоколада, остальное — на мультизлаковые конфеты. Это на 94,3% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.
Доля Сербии в ОПЭ московской кондитерской продукции составила 8,5%, по этому показателю она заняла второе место. Лидером в этой области остался Китай (65,2%, 1,43 млрд руб. в денежном выражении). Из пяти стран, закупивших наибольшие объемы изделий московских кондитеров, остальные позиции заняли Монголия (3,5%, 77,5 млн руб.), Индонезия (1,6%, 46 млн руб.) и Палестина (1,4%, 30,6 млн руб.).
Таким образом, кроме Китая, за год в составе пятерки стран — лидеров импорта московской кондитерской продукции сменились четыре позиции. В первом полугодии 2025 года первое место, как и в нынешнем году, занимала КНР (63,3%, 919,8 млн руб.), второе — Узбекистан (16,4%, 238 млн руб.), третье — Казахстан (8,9%, 129,5 млн руб.), четвертое — Индия (2,7%, 39,1 млн руб.), пятое — ОАЭ (2,3%, 32,7 млн руб.).
Общий объем поддержанного МЭЦ экспорта кондитерской продукции за первое полугодие 2026 года составил 2,2 млрд руб., что на 49,4% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом количество контрактов, заключенных столичными кондитерскими компаниями по результатам оказания мер поддержки МЭЦ, снизилось — за первое полугодие текущего года было заключено 24 таких контракта, в то время как за аналогичный период прошлого года — 58. Уменьшилось и количество поддержанных МЭЦ компаний — 8 против 18 годом ранее.
Первое место по ОПЭ по категориям продукции за первое полугодие 2026 года заняли изделия из шоколада (79,9%, около 1,76 млрд руб.), второе — неконкретизированные кондитерские изделия (11,1%, 242,5 млн руб.), третье — кондитерская плитка (5,7%, 125,0 млн руб.), четвертое — конфеты, в том числе мультизлаковые (3,2%, 70,9 млн руб.).
За год лидер здесь остался прежним, но остальные позиции сменились. В первом полугодии прошлого года четверку самых востребованных за границей видов изделий столичных кондитеров, помимо шоколада (48,2%, 700 млн руб.), составляли мучная кондитерская продукция (9,4%, 136,3 млн руб.), какао и кондитерские снеки (7,5%, 108,9 млн руб.) и шоколадные батончики (4%, 106,4 млн руб.).
Одним из трендов в современном кондитерском производстве является снижение калорийности и содержания сахара в кондитерских изделиях. Среди новых ингредиентов кондитеры также выделяют семена конопли.
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