Покупателей электрокаров предупредили о главной ошибке при выборе авто с пробегом

Покупатели чаще всего интересуются новыми моделями и машинами возрастом от трёх до пяти лет — на них приходится почти 80% всего интереса в категории. При этом специалист отметил, что покупка подержанного электрокара существенно отличается от приобретения автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Если в традиционных машинах покупатели прежде всего обращают внимание на пробег и год выпуска, то у электромобиля главным активом становится высоковольтная батарея.