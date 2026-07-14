РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда южного направления

«В связи с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре и корректировкой расписания и маршрутов некоторых поездов дальнего следования отправлением с 30 сентября временно приостановлена продажа билетов на ряд поездов южного направления», — рассказали изданию в компании.