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РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда южного направления

Это связано с ремонтом инфраструктуры.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Продажа билетов на ряд южных поездов отправлением с 30 сентября временно приостановлена из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

«В связи с проведением в октябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре и корректировкой расписания и маршрутов некоторых поездов дальнего следования отправлением с 30 сентября временно приостановлена продажа билетов на ряд поездов южного направления», — рассказали изданию в компании.

Изменения затронут в том числе некоторые поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Продажу билетов планируется возобновить в течение недели после корректировки графика движения.