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Водозабор в Казахстане в период вегетации достиг 5,9 млрд кубометров

Астана. 14 июля. КазТАГ — В Казахстане с начала вегетационного периода орошено 701 тыс. га посевных площадей, а общий объем водозабора составил 5,9 млрд кубометров, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

Источник: КазТАГ

«Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросу обеспечения стабильного прохождения вегетационного периода в Казахстане. По оперативным данным, на сегодня общий объем водозабора по стране составляет 5,9 млрд кубометров, орошено 701 тыс. га посевных площадей», — говорится в сообщении.

По прогнозам, в текущем вегетационном периоде в Казахстане планируется направить на орошение 11 млрд кубометров воды, что позволит обеспечить полив 1,2 млн га сельхозугодий.

С начала вегетационного периода с аграриями заключено 35 309 договоров на подачу поливной воды, в том числе 26 585 — с РГП «Казводхоз» через биллинговую систему, разработанную министерством.

«По Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областям и области Жетісу заключено 33 645 договоров на орошение 829 тыс. га земель, из которых 77,7 тыс. га приходятся на рисовые поля. По предварительным данным, на сегодня фактический водозабор на юге Казахстана составляет 5,8 млрд кубометров, полито 585 тыс. га орошаемых земель, в том числе все 77,7 тыс. га рисовых угодий», — отметили в ведомстве.