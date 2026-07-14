Водозабор в Казахстане в период вегетации достиг 5,9 млрд кубометров

«По Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областям и области Жетісу заключено 33 645 договоров на орошение 829 тыс. га земель, из которых 77,7 тыс. га приходятся на рисовые поля. По предварительным данным, на сегодня фактический водозабор на юге Казахстана составляет 5,8 млрд кубометров, полито 585 тыс. га орошаемых земель, в том числе все 77,7 тыс. га рисовых угодий», — отметили в ведомстве.